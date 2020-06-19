Слышал, что утвержден список работников, которым установлены доплаты к заработной плате. Кто входит в этот перечень и в каком размере ожидаются доплаты? Макар Д.

Как сообщили в Минсоцполитики, Законом Украины № 540-ИХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-2019)» предусмотрены дополнительные доплаты к заработной плате работникам сферы социальной защиты населения, непосредственно оказывающим социальные услуги по месту жительства или пребывания получателя социальных услуг, то есть на дому. Предельный размер доплаты составляет 100% заработной платы. Действовать эта норма будет до окончания карантина и в течение 30 дней после его отмены.Итак, теперь доплату в размере до 100% заработной платы могут получить:– педагог социальный / специалист по социальной работе;– специалист по социальной помощи на дому;– социальный работник;– специалист по физической реабилитации;– практический психолог / психолог.Персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата, определяется руководителем учреждения, учреждения сферы социальной защиты. Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.В то же время, до сих пор у работодателя также была возможность оказывать финансовую поддержку работникам социальной сферы. Так, согласно приказу Министерства труда и социальной политики и Министерства здравоохранения от 05.10.2005 г. № 308/519 «Об упорядочении условий оплаты труда работников учреждений здравоохранения и учреждений социальной защиты населения» работникам могут устанавливаться предельные надбавки в размере 50% должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки) за выполнение особо важной работы (срок ее выполнения), за сложность, напряженность в работе. Кроме того, работникам можно устанавливать доплаты в размере до 50% должностного оклада (тарифной ставки) за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.