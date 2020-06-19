У меня в жизни сложилась непонятная ситуация. Скажите, пожалуйста, в каком случае суд может признать завещание недействительным? Сергей

Согласно разъяснениям Юридического портала бесплатной правовой помощи, суд может признать завещание недействительным, если будет установлено, что волеизъявление завещателя не было свободным и не отвечало его воле (ч. 2 ст. 1257 ГКУ).Таким образом, если суд придет к выводу, что документ составлен человеком, не способным понимать значение своих действий или руководить ими, или завещатель находился под чьим-либо давлением, под влиянием обмана, угрозы насилия, если оформление документа было вынужденным или он написан во время опасной для жизни болезни или вследствие тяжелых обстоятельств, тогда это завещание будет признано недействительным.Суд может признать завещание частично недействительным и в том случае, если в него не включены лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. А это несовершеннолетние, малолетние, а также совершеннолетние, но нетрудоспособные дети. В этот список входят также нетрудоспособные вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители, которые наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (ст. 1241 ГК Украины).Главным принципом оспаривания завещаний в современной судебной практике является порок воли и/или волеизъявления завещателя. Доказательством в этой категории дел, для установления психического состояния наследодателя на момент подписания завещания, будет вывод посмертной судебно-психиатрической экспертизы, которую назначает суд по ходатайству одной из сторон — участников процесса. В отдельных случаях судом может быть назначена почерковедческая экспертиза.Несмотря на то, что заключение эксперта не является безоговорочным доказательством и должно оцениваться судом в совокупности с другими доказательствами, на практике оно играет решающую роль при установлении недействительности завещания.В случае установления недействительности завещания наследник, который по этому завещанию был лишен права на наследование, получает право на наследование по закону на общих основаниях (ч. 4 ст. 1257 ГК Украины). Признание сделки недействительной связано с аннулированием имущественных последствий ее совершения и установления последствий, предусмотренных законом.