Хотелось бы понимать, когда откроются детские оздоровительные лагеря в Украине и откроются ли они вообще? Марина

Как сообщили в Минсоцполитики, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем внеочередном заседании, состоявшемся 16 июня, приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей ранее 1 июля этого года.Докладывая о состоянии ситуации с детскими оздоровительными лагерями, министр охраны здоровья Максим Степанов отметил, что несмотря на необходимость оздоровить этим летом более 1,2 миллиона детей, большинство из которых входят в льготные категории населения, клиническая ситуация по Covid-19 остается достаточно напряженной.– В том числе мы видим большую проблему с возможными вспышками в детских лагерях других инфекционных болезней, в том числе кишечных, как это было в минувшие годы. В таких случаях необходимо будет срочно доставлять детей в инфекционные больницы, львиная доля которых сейчас работает непосредственно с Covid-19, – отметил Максим Степанов.Также, по его словам, дети будут приезжать в детские лагеря из разных регионов, в которых различная эпидемиологическая ситуация, и это может способствовать распространению коронавируса между областями Украины. К тому же в детских лагерях в ходе проверок установили недостаточный контроль за питанием детей и нарушение санитарно-гигиенических норм.– В связи с этим, а также в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие оздоровительных заведений в настоящее время является преждевременным. В то же время мы не исключаем, что может быть принято положительное решение, но не раньше 1 июля, но не раньше. Нам нужно дополнительно отследить эпидемическую ситуации, и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина, – сказал министр охраны здоровья, добавив, что 22 июня станет дополнительной датой, после которой можно будет принимать решение о возможном открытии детских лагерей.