Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Акционерного общества «Харьковоблэнерго» к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности в размере более 3 млн грн за нарушение условий договора подряда.

21 марта 2019 года между сторонами был заключен договор подряда. Предприятие должно было выполнить работы по техническому переоснащению высоковольтной линии 110 кв «Шпаковка-Богодухов», а Акционерное общество «Харьковоблэнерго» принять и оплатить работы. Однако, ответчик так и не приступил к выполнению работ в сроки."Согласно п.7.2 Договора в случае ненадлежащего исполнения условий Договора Подрядчик платит 10% от стоимости договора, а в случае осуществления предварительной оплаты Подрядчик возвращает Заказчику средства с учетом индекса инфляции",­ - сообщили в пресс-службе суда.Проверив начисления, которые состоят из суммы долга и штрафных санкций, суд решил, что начисление не противоречат требованиям действующего законодательства и решил удовлетворить иск в пользу Акционерного общества «Харьковоблэнерго».