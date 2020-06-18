События Духовой оркестр Нацгвардии сыграл под стенами больницы в поддержку медиков (видео) Вечерний Харьков 17:56 122 Более 30 военных в составе оркестра пришли поддержать медработников музыкой. Подробнее в сюжете телеканала "р1" Читайте также Под Харьковом толпы людей пытаются пересечь границу (видео) Харьковчан ожидают жара и небольшой дождь Суд взыскал в пользу «Харьковоблэнерго» более 3 млн грн БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Под Харьковом толпы людей пытаются пересечь границу (видео) События 18:27 Лента новостей Под Харьковом толпы людей пытаются пересечь границу (видео) 18:27 Харьковчан ожидают жара и небольшой дождь 18:09 Духовой оркестр Нацгвардии сыграл под стенами больницы в поддержку медиков (видео) 17:56 Суд взыскал в пользу «Харьковоблэнерго» более 3 млн грн 17:55 В Харькове СБУ разоблачила отечественного дистрибьютора на попытке продажи контрафактной водки (фото) 17:55 Бензин в Украине пока не будут разбавлять спиртом 17:47 В Харькове ограничат движение транспорта на улице Северина Потоцкого 17:29