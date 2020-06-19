Людям, страдающим ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, имеющим повышенный риск диабета, – аспирин необходим.

Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Пивенштейн.

Тема употребления аспирина всегда вызывает много споров. Бытует мнение, что его необходимо принимать в определенном возрасте всем – для профилактики болезней сердца. Но также существуют многочисленные доводы против такого метода.

Анна Пивенштейн. рассказала, кому необходим аспирин. По словам врача, прием препарата оправдан при заболеваниях артерий.

- Лекарство назначается при симптомах атеросклероза любых артерий и наличии бляшек сонной артерии, закрывающих более 50% просвета, вне зависимости от наличия симптомов, - пояснила кардиолог.

Кроме того, аспирин необходимо принимать, если наличествует ишемическая болезнь сердца в любой форме. Более конкретные показания – стабильная стенокардия, перенесенные ранее инфаркт, острый коронарный синдром, стентирование коронарных артерий.

Еще одна категория лиц, которым необходим прием аспирина, – беременные женщины, имеющие высокий риск развития преэклампсии.

Также медикамент может быть назначен пациентам, предрасположенным к развитию сахарного диабета первого и второго типа, добавила врач.

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