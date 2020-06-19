18 июня тело мужчины на берегу водоема обнаружил 42-летний работник охраны и сообщил о происшествии в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, по адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции, которые обнаружили в воде тело неизвестного, возрастом 50-60 лет.Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Личность мужчины и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют полицейские.