Немышлянским отделом полиции устанавливается местонахождение Богдана Нсенгиманы, 1997 года рождения, который 17 июня утром ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Его приметы: рост 170 см, темные глаза, темнее курчавее волос. Человек болен шизофренией.

Был одет в черную футболку, черные джинсовые шорты, черные босоножки.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, (057) 93-50-40 или другим удобным для вас способом.