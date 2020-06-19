Об этом мэр Лозовой написал на своей странице в Facebook

Городской голова Лозовой Сергей Зеленский поблагодарил народного депутата Украины Юлию Светличную за отстаивание интересов Панютинского вагоноремонтного завода и его коллектива на высшем государственном уровне"Заводу быть. Благодарен народному депутату Украины Юлии Светличной, руководству и трудовому коллективу предприятия, за активное отстаивание будущего Лозовщины", - написал Зеленский.Напомним, что ранее Светличная сообщила о том, что «Укрзалізниця», кроме ремонта 1233 грузовых вагонов, также рассматривает возможность строительства новых 868 вагонов на базе Панютинского завода.