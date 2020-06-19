Верховная Рада Украины не поддержала обновленную программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля. За утверждение соответствующего постановления проголосовали 207 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.Таким образом, Кабинет министров не получил годовой иммунитет от отставки.
– Программы правительства по-прежнему нет. Даже не курсовая. Голосовала красной, – сообщила после голосования в парламенте народный депутат Юлия Светличная.
Напомним, 4 июня Верховная Рада направила программу деятельности Кабинета министров на доработку. Депутаты всех фракций подвергли документ сильной критике, указывая на ее краткость, формальный характер и сравнивая со школьным рефератом.
12 июня Кабмин утвердил доработанную программу деятельности и направил ее на рассмотрение народным депутатам. Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития 17 июня не поддержал программу, порекомендовав парламенту самому определиться по поводу документа во время голосования на заседании в сессионном зале.
Верховная Рада не приняла программу, за нее проголосовали лишь 207 народных депутатов, тогда как для ее принятия необходимо как минимум 226 голосов.
– Должны быть комплексный план развития страны, четкое обоснование реформ, рассчитанные количественные и качественные ориентиры, определены конкретные люди, которые будут за это отвечать, – считает Юлия Светличная.