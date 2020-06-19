Верховная Рада Украины не поддержала обновленную программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля. За утверждение соответствующего постановления проголосовали 207 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Таким образом, Кабинет министров не получил годовой иммунитет от отставки.– Программы правительства по-прежнему нет. Даже не курсовая. Голосовала красной, – сообщила после голосования в парламенте народный депутат Юлия Светличная.Напомним, 4 июня Верховная Рада направила программу деятельности Кабинета министров на доработку. Депутаты всех фракций подвергли документ сильной критике, указывая на ее краткость, формальный характер и сравнивая со школьным рефератом.12 июня Кабмин утвердил доработанную программу деятельности и направил ее на рассмотрение народным депутатам. Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития 17 июня не поддержал программу, порекомендовав парламенту самому определиться по поводу документа во время голосования на заседании в сессионном зале.Верховная Рада не приняла программу, за нее проголосовали лишь 207 народных депутатов, тогда как для ее принятия необходимо как минимум 226 голосов.– Должны быть комплексный план развития страны, четкое обоснование реформ, рассчитанные количественные и качественные ориентиры, определены конкретные люди, которые будут за это отвечать, – считает Юлия Светличная.