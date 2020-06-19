Алексанр Пащенко, работавший директором ГП "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", назначен генеральным директором ГП "Завод 410 ГА" (Одесса).

Об этом сообщили в ГК "Укроборонпром", в структуру которого входят оба завода. Основание - приказ гендиректора ГК от 29 мая.В 2018-2019 гг. Пащенко работал заместителем генерального директора "Укроборонпрома" по авиастроению, имеет опыт разработки антикризисных стратегий авиационных предприятий. До этого в течение трех лет возглавлял ГП "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", работал в ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им.Макарова".