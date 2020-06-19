Детские лагеря на Харьковщине откроются не раньше 22 июля. Рекомендации по отдыху и оздоровлению ребятишек сейчас готовит Министерство охраны здоровья. На работу школьных лагерей в связи с коронавирусом вообще наложили табу.

Страшно оставлять ребенка одного

Путевки стали не по карману

В области готовы к открытию 16 лагерей

Родители боятся рисковать

Есть сомнения в целесообразности открытия

Главный санврач Украины Виктор Ляшко в ходе Всеукраинского селекторного совещания с участием руководителей Минсоцполитики, МОЗ, СЭС, отметил, что норма, запрещающая коллективные детские оздоровление и отдых, будет действовать как минимум до 22 июня. После этого МОЗ разработает дополнительные противоэпидемические требования по профилактике коронавирусной инфекции.Четверокласснику Никите и его маме Марине Новиковой повезло – у них есть бабушка, которая живет в деревне.– Отправлю к ней сына на все лето, – говорит Марина. – Там свежий воздух, лес, речка, парное молоко, овощи прямо с огорода… Ребенок не только отдохнет, но и оздоровится. К соседям тоже внуки из городов приезжают, так что скучать ему не придется. Работает сельская библиотека, будет возможность читать заданную на лето литературу. Тем более что бабушка наша – сельский учитель, спуску ему не даст. Опять же, ноутбук с собой возьмет, интернет там есть.Однако с бабушками, проживающими в селе, повезло далеко не всем. Многие родители харьковских ребятишек ломают голову: куда девать детвору на время школьных каникул.– Я очень переживаю, – делится мыслями мама пятиклассника Ирина. – Мы с мужем на работе – ребенок целый день дома один, предоставлен сам себе. Кружки и секции не работают. Он может связаться в плохой компанией, залезть на крышу или какой-нибудь недострой, оправиться без спроса на речку – я же не могу, будучи на работе, контролировать каждый его шаг. К тому же не хочется, чтобы «дитя асфальта» так все лето и провело среди асфальта и бетона. Можно было бы взять с мужем по очереди отпуск, чтобы побыть с ребенком. Но после того как мы два месяца просидели без работы на карантине, сейчас об этом и речи быть не может.Действительно, за время вынужденного простоя в период карантина многие родители исчерпали все финансовые возможности. Так что даже если лагеря откроются, далеко не всем отдых детей будет по карману.– В прошлом году отправляла ребенка в лагерь. Путевка строила больше двух тысяч гривен – тогда я могла себе это позволить, – рассказывает харьковчанка Алина Миронова. – Ему очень понравилось. Он стал более самостоятельным, научился сам стирать и даже зашивать свои вещи. С удовольствием ходил в поход, где научился разводить костер и варить кулеш. Стал более коммуникабельным, теперь ему проще находить общий язык со сверстниками. Вернулся окрепший, загоревший, повзрослевший. А в этом году, даже если лагеря откроют, путевку я вряд ли потяну. Да и цену им еще не сложили.Открывать лагеря на Харьковщине, как и по всей стране, планируют не раньше 22 июля.Если годом ранее в области детей принимали 24 стационарных детских лагеря и 695 с дневным пребыванием, то есть пришкольных, то этим летом на Харьковщине планируется работа 26 заведений оздоровления и отдыха детей – 16 стационарных и десять дневных. По информации ХОГА, стационарные заведения уже готовы к проверкам и подписанию актов соответствия. Однако процесс будет запущен только при условии, что снимут карантин.В каждом районе области работает КЧС, которая принимает решение об открытии детского лагеря в соответствии с эпидемиологической ситуацией в районе. Так, лагерь «Байдиківка» в Изюмском районе еще 20 июня должен был наполниться веселым гомоном детворы из Харьковской области и других регионов Украины, но карантин внес свои коррективы. Открыть первую смену в срок не получилось, но лагерь готов распахнуть свои двери, как только будут сняты карантинные ограничения.– Продолжаем подготовку к сезону. Уже готовы открыться, но раньше чем в середине июля вряд ли удастся, – говорит начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник. – Приобретение необходимых средств защиты – масок, перчаток, антисептиков – для сотрудников, которые проводят там текущие ремонтные работы, профинансировали депутаты Изюмского горсовета. Кроме того, выделили средства для оздоровления детей из малообеспеченных семей и других льготных категорий, хотя бюджет существенно опустел из-за карантинных ограничений. Ждем разъяснений от областных властей и рекомендаций относительно того, какие меры необходимо внедрять обязательно. Думаю, что сможем в полном объеме обеспечить все необходимые меры, чтобы не допустить заболеваемости на территории нашего лагеря.Областные власти, в свою очередь, ждут разъяснений Министерства охраны здоровья относительно работы учреждений отдыха и оздоровления детей.– Мы пока не понимаем, какие будут условия: сколько детей должно проживать в комнате, какой должна быть площадь комнат, каковы условия для питания, организации досуга, – говорят в ХОГА. – Все это может повлиять и на стоимость путевок. Что касается пришкольных лагерей, то они в этом году открываться не будут.Мама шестиклассницы Вероника в этом году не рискнет отправить свою дочь в лагерь.– Она уже три лета подряд ездит в лагерь. Два раза была под Харьковом, а в прошлом году отправляла ее на море. Маша целый год ждет, когда же можно будет снова отправиться в лагерь – ей очень нравится. Однако в этом году мы решили сделать перерыв. Боязно мне – как бы не подхватила там инфекцию. Смотрю, что детские садики не успели открыть, как уже один за другим закрывают из-за вспышек Covid-19. Нет, в этом году не поедет, – категорически заявляет Вероника.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тоже сомневается в целесообразности открытия детских оздоровительных лагерей в нынешнем году из-за нестабильной ситуации с коронавирусом.– У меня большие сомнения в целесообразности открытия лагерей в этом году, — говорит чиновник.Однако, по его словам, есть договоренность с рядом министерств, в том числе с МОЗ о том, что они покажут свои расчеты, аргументы и обоснования.– И если они смогут убедить Кабмин, возможно, мы пойдем на это, — заверяет премьер-министр.