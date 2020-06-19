IV-й Харьковский полумарафон состоится вечером 18 июля.Как сообщили организаторы, старт на дистанцию 5 км запланирован на 19:00, основной дистанции на 21,097 км — на 20:00.
Для участия в забеге уже зарегистрировалось около 500 желающих: на дистанцию 21,097 км — 398 участников, на 5 км - 99 человек.
«Надеемся, что старт в вечернее время принесет участникам много личных рекордов и хорошего настроения», - отметили организаторы.
Зарегистрироваться на участие в полумарафоне, а также ознакомиться с подробной информацией о мероприятии можно здесь.
Регистрация открыта до 16 июля 2020 года.