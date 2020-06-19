О Харькове, сотрудничестве двух стран и новых проектах – Юлия Светличная встретилась с послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом накануне его визита в Харьков.

С визитом в Харькове побывал посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс. Накануне с дипломатом встретилась народный депутат Украины от 179-го округа Харьковской области Юлия Светличная.– С удовольствием приняла приглашение о встрече от посла Латвии Юриса Пойканса. Работаем вместе уже почти пять лет. Говорили о Харькове, сотрудничестве двух стран и новых проектах, – сообщила Юлия Светличная.По словам доктора политических наук Игоря Полищука, это показательный момент.– Международный авторитет Юлии Светличной продолжает демонстрировать свою магическую силу, – говорит политолог. – Еще на посту руководителя Харьковщины Юлия Светличная проявила себя как опытный и талантливый лоббист интересов области и страны на международной арене.Отметим, что послом Латвии в Украине Юрис Пойканс является уже пять лет. В 2016 году, когда Юлия Светличная занимала должность заместителя губернатора по вопросам международного сотрудничества, он побывал с официальным визитом в Харькове, где выступил за открытие почетного консульства Латвии в нашем городе. Харьков тогда был неслучайно выбран отправной точкой, которая должна показать результат всей Украине.– Харьковщина является одним из ведущих регионов Украины. Мы заинтересованы в долгосрочном развитии наших отношений с Харьковской областью по всем направлениям, – заявил в свой первый визит в наш регион Юрис Пойканс.Будучи главой Харьковщины, Юлия Светличная поддержала инициативу по открытию почетного консульства Латвии в Харькове. И во многом именно благодаря ее усилиям идея была реализована в январе этого года.За годы губернаторства Юлии Светличной Харьковская область добилась доверия и признания международных партнеров. Юлия Светличная имеет достаточно серьезный опыт сотрудничества со странами ЕС на самом высоком уровне. Два года назад ее второй раз избрали вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.