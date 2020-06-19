Об этом сообщил заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач во время заседания с руководителями областных и городских учреждений здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба областного совета, во время встречи поднимались проблемные вопросы по лечению COVID-2019 в Областной клинической инфекционной больницы, которая является базовым медицинским учреждением Харьковщины по помощи больным коронавирус.По итогам встречи Владимир Скоробагач отметил, что было решено организовать дополнительную кислородную магистраль для проведения кислородной терапии пациентам при осложненном течении респираторной инфекции. В частности, кислородная магистраль даст возможность обустроить кислородные точки уже непосредственно в боксах.Также участники совещания договорились о привлечении дополнительного медицинского персонала к инфекционной больницы - в заведение будет направлено два лаборанта и два врача.Кроме того, во время встречи директор областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов отметил, что ситуация с распространенностью острых респираторных вирусных инфекций в области продолжает осложняться: «Каждый фиксируются новые случаи заражения. Только в течение последней недели ежесуточно в инфекционную больницу обращаются более полусотни человек с подозрением на COVID-2019. С таким сверхнормативных нагрузкой ранее медики не сталкивались. Врачей не хватает, одни болеют, а другие освобождаются. Поэтому на амбулаторное лечение попадают не все пациенты. Сейчас в больнице на стационарном лечении находятся 260 положительных на коронавирус больных».