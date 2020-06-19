Операторы будут передавать государству данные о местоположении и передвижении абонентов.

Что должен знать абонент

Операторы сотовой связи будут реально предоставлять заявленную скорость передачи данных и откажутся от спам-рассылок. Абоненты смогут жаловаться на их услуги, вследствие чего операторов могут оштрафовать на сумму от 17 до 85 тысяч гривен.Об этом говорится в тексте принятого Верховной Радой в первом чтении законопроекта №3014 Об электронных коммуникациях. Документом регулируются трехсторонние отношения государства, мобильных операторов и абонентов.В частности, государство на уровне закона получает дополнительные рычаги управления сферой электронных коммуникаций и устанавливает новые права, обязанности и принципы, которым должны следовать все участники рынка услуг.Речь идет о том, что мобильные операторы больше не смогут рассылать спам-сообщения. Такая деятельность предусматривает санкцию в виде штрафа от 1700 гривен до 8500 гривен. Скорость передачи данных, заявленная оператором, должна не отличаться от реальной. В случае нарушения своих прав абоненты смогут пожаловаться регулятору на оператора, которому будет грозить штраф от 17 до 85 тысяч гривен за каждый конкретный случай.- оператору мобильной связи запрещено использовать спам-рассылки по смс;- оператор сотовой связи обязуется реально предоставлять заявленную в своих условиях скорость передачи данных.- за нарушение прав абонентов оператору грозит штраф от 17 тысяч до 85 тысяч гривеноператоры будут передавать государству данные геолокации абонента.Что касается операторов, они смогут использовать одинаковые частоты и заниматься их перераспределением. Операторы сами будут решать, какое поколение связи использовать в своих сетях. Данные о местоположении гражданина и его передвижениях будут передаваться государству.