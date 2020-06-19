Аттракцион небывалой щедрости – «Харьковские тепловые сети» намерены снизить тарифы на тепло и горячую воду. Основной причиной называют падение стоимости природного газа. Однако политологи усматривают в этом завуалированный подкуп избирателей и не исключают, что после выборов тарифы снова поползут вверх.

Снижению тарифов способствуют несколько факторов

Снижение тарифов – предвыборная взятка?

Все хорошее – это он

Известные манипуляции получают второе дыхание

Как поучаствовать в обсуждении

Сумма за тепло и горячую воду в платежках всех категорий потребителей может снизиться на 13–19% .Так, ХТС предлагает установить единый расчетный тариф — 1100 гривен за гигакалорию для всех категорий потребителей. В результате тариф на тепло для населения снизится на 13,3% (действующий расчетный тариф — 1268,4 грн за Гкал без налога на добавленную стоимость), для бюджетных учреждений — на 19,4% (действующий тариф — 1365,28 грн за Гкал), для религиозных учреждений — на 15,1% (действующий тариф — 1295,64 грн за Гкал), для других потребителей — на 15,5% (действующий тариф — 1302,14 грн за Гкал). С учетом доставки потребителю единый расчетный тариф на тепло будет составлять 1320 грн/Гкал, на горячую воду – 80 грн/м3.Такие изменения в стоимости своих услуг тепловики объясняют несколькими факторами: снижением тарифов на поставку и транспортировку природного газа и включение в стоимость природного газа тарифа на его распределение, а также уменьшением объемов производства, транспортировки и поставки тепловой энергии. Пресс-служба ХТС указывает также уменьшение тарифов на тепловую энергию собственной ТЭЦ-3 и тарифов на покупную теплоэнергию от ТЭЦ-5.Вместе с тем, на формирование новых тарифов на тепло и горячую воду повлияло увеличение стоимости электроэнергии; рост расходов на оплату труда в связи с ростом прожиточного минимума и принятием изменений к отраслевому соглашению на 2017–2021 годов; увеличение стоимости услуг централизованного водоснабжения и водоотведение; увеличение расходов на амортизацию и ремонт; учет в структуре тарифов на тепло средств на возвращение основной суммы заимствований и процентов по кредитам международных финансовых учреждений; включение в состав тарифов на тепло оборотных средств в размере 2%; увеличение других расходов (изменение ставок налогов, затрат на материалы) в связи с инфляционными процессами.Основной фактор, который повлиял на снижение тарифов – снижение цены газа. Сбрасывать со счетов приближающиеся местные выборы, конечно же, тоже не стоит, замечает эксперт в сфере ЖКХ Евгений Лисичкин.– Яркое подтверждение тому – фраза в объявлении о проведении общественных слушаний о том, что снижение тарифов произошло при поддержке городского головы Геннадия Кернеса. «Таким образом, на основании вышеуказанных изменений, предусматривающих уменьшение тарифов для потребителей, а также при поддержке городского головы Харькова Кернеса Г.А. КП «Харьковские тепловые сети» определило размеры новых тарифов на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии, тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии для всех категорий потребителей и на услугу по снабжению горячей воды для населения», – цитирует Евгений Лисичкин. – Что-то я не припомню, чтобы в объявлениях о повышении тарифов коммунальные предприятия упоминали имя мэра.По словам кандидата политических наук Антона Авксентьева, таким образом, мэр создает картинку, что все хорошее в городе делает он, а все плохое – центральная власть.– В период карантина мы постоянно видели, как он разыгрывает эту карту – дескать, хочу и метро открыть, и рынки, потому что понимаю людей, а вот злой Кабмин запрещает. То же самое сейчас происходит с тарифами, – говорит Антона Авксентьев. – В сознании людей – тарифы очень высокие, все ими недовольны. Но мэр будет подчеркивать, что высокие тарифы – это вина плохого Киева, это все из столицы, а вот он, мол, снижает, делает все, что в его компетенции. Я уверен, что после 25 октября тарифы повысят на 250 процентов и все будет как всегда.Поскольку местные выборы – не за горами, давно известные манипуляции симпатиями избирателей получают свое второе дыхание, считает доктор политических наук Игорь Полищук.– Включается технология маленьких добрых дел. Под выборы дается бонусная поддержка избирателю, и он размышляет следующим образом: «Ну эти хоть что-то делают, пусть и воруют…». А то, что можно сделать в десять раз больше с учетом имеющихся ресурсов – об этом забывают, – считает политолог. – Долгое время нас убеждали, что повышение тарифов обусловлено объективными экономическими факторами и только вынужденное подорожание коммунальных услуг может сохранить дееспособность инфраструктуры города, поддерживать изношенные коммуникации и так далее и тому подобное. При этом на качестве предоставляемых услуг повышение вообще не сказывалось. А теперь бац – оказывается, под выборы можно и снизить тарифы. Понятно, что это своеобразный подкуп избирателей – не прямой, а завуалированный. Если бы все происходило не в преддверии выборов, такое событие можно было бы расценивать в другом контексте: да, идет оптимизация, наконец-то мы приходим к каким-то объективным показателям, людям облегчают жизнь. А на самом деле получается – просто предвыборная взятка. Я уверен, что после выборов тарифы снова будут повышены.Обсуждение новых тарифов на горячую воду и тепло состоится 22 июня. В условиях карантина оно пройдет в режиме онлайн. Чтобы поучаствовать в обсуждении – нужно до 21 июня включительно подать заявку в письменном или электронном виде по адресу: улица Мефодиевская, 11 (КП «ХТС») либо по электронной почте (hts@hts.kh.ua) с пометкой «участие в обсуждении тарифов». В заявке указывается фамилия, имя, отчество (если участвует юридическое лицо, то полное наименование), должность и телефоны для обратной связи. Информацию о том, на какой платформе пройдет обсуждение, ХТС обещают предоставить после поступления заявки.