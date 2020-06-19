Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл назвал темпы формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в стране «удивительно медленными», сообщает Forbes.

Еще в конце апреля департамент здравоохранения Швеции ожидал, что к 1 мая 25% жителей Стокгольма будет иметь иммунитет к COVID-19. Однако проведенные тесты показали, что к тому времени число носителей антител составляло лишь 7,5%. В среднем в Швеции сейчас антитела к коронавирусу обнаружены у 10,8% жителей. Это значительно ниже уровня, который считается достаточным для достижения коллективного иммунитета. Для сравнения: в итальянском Бергамо по состоянию на 9 июня носителями антител являлись 57% горожан.Тегнелл объяснил, что подсчеты проводятся на основании тестов, из-за чего возникает задержка в 2-3 недели, но даже с учетом этого темпы появления иммунитета у жителей Швеции очень низкие: «Разница с тем, что мы думали, не такая уж огромная, но все еще присутствует, и мне сложно это объяснить».Власти Швеции решили отказаться от жестких карантинных мер, чтобы не навредить экономике страны, но, по некоторым прогнозам, экономический итог может быть таким же, как в других странах. Швеция рассчитывала на то, что у населения выработается коллективный иммунитет. Он позволяет остановить распространение инфекции. При этом ученые еще не доказали, что это может помочь в случае с коронавирусом — имеющихся данных пока недостаточно для того, чтобы делать подобные утверждения.Правительство не стало закрывать кафе, рестораны и магазины, останавливать производство и отменять занятия в школах. В результате темпы распространения инфекции в стране оказались существенно выше, чем у соседей по региону, а смертность — одна из самых высоких. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции 53 323 заболевших и 4 939 жертвы (для сравнения: в Дании 12 450 заболевших и 598 жертв, в Норвегии 8 660 заболевших и 242 жертвы, а в Финляндии 7117 зараженных, 326 умерли).