Коммунальщики приступили к реконструкции Конотопского парка, который расположен между ул. Конотопской и ул. Лысенко в Новобаварском районе.

Как сообщила заместитель председателя Администрации Новобаварского района по вопросам ЖКХ Анна Беловецкая, с просьбой восстановить парк обратились жители района. Объект был сразу включен в план реконструкции на 2020 год.Сегодня территория зоны отдыха охватывает почти 1,5 га площади. В сквере растут многовековые деревья - дубы, которым более 250 лет, и столетние клены. В парке сохранился только один дом из архитектурного ансамбля «Панська хата», где сейчас находится детский сад.Как сообщила Анна Беловецкая, в ходе реконструкции уже обустроена щебеночно-песчаная основа для тротуарных дорожек, установлен бордюр, позже тротуары заасфальтируют. Кроме того, в рамках реконструкции проводится санитарная обрезка деревьев, будут установлены новые светильники, современные лавочки и обустроена клумба.По словам краеведа Николая Попова, история парка насчитывает несколько периодов.- Очень интересным был послевоенный период – тогда все дорожки парка были усланы битым кирпичом красного цвета от разрушенных зданий. В центре, где сейчас обустраивают клумбу, был фонтан, в нем плавали рыбки, и стояла скульптура Самсона, который убивал змея. Со временем, к началу 70-х годов фонтан был разрушен, - рассказал Николай Попов.На месте фонтана был установлен памятный знак в честь учащихся школы №137, которые защищали город от нацистских захватчиков и погибли. В 90-е годы, по словам местных жителей, парк обходили стороной, потому что он весь зарос кустарником.Как сообщил Николай Попов, после реконструкции в парке планируют проводить экскурсии и уроки для школьников.- Мы уже разработали несколько экскурсий для учащихся младшей школы. Также в парке будут проводить уроки по экологии, основам ориентирования и даже занятия по туристской технике. Так что парк будет жить новой, прекрасной жизнью, - отметил краевед.Реконструкцию Конотопского парка планируют завершить через полтора месяца. Также в зоне отдыха кроме существующих детских площадок в ближайшее время установят спортивно-гимнастический комплекс для стрит-воркаута, а в следующем году - уличные тренажеры.