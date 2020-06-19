В Харькове начался активный эпидпроцесс, смягчать карантин регион не готов, считает главный санитарный врач Украины. По состоянию на 18 июня в области зафиксировано 55 новых случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 1707.

– В Харьковской области значительно увеличиваются динамика выявления случаев и рост случаев коронавирусной болезни по сравнению с предыдущими неделями. Это свидетельствует о том, что на Харьковщине начался активный эпидпроцесс, – сообщил 18 июня заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.Так, по его словам, процент выявления коронавируса должна составлять менее 11%, а в Харьковской области данный показатель составляет 12,59%. Динамика сейчас на уровне 21,95%, а должна быть менее 10%.Кроме Харьковской области, не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская и Черниговская области.Как сообщает пресс-служба Кабмина, правительство готово отменить обязательное ношение медицинских масок на улицах, но планирует усилить административную ответственность за их отсутствие в помещениях и общественном транспорте. Чиновники отмечают, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантина украинцы восприняли как его отмену.