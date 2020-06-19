Стоимость газа для населения будет привязана к цене ресурса на специализированном аукционе, который проводится первого числа соответствующего месяца.

На этой неделе Кабинет министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения, сообщает пресс-служба Кабмина.– Отныне в формуле цены будет использоваться цена природного газа по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион, – говорятся в правительстве.Уточняется, что окончательная цена для потребителя, должна включать налог на добавленную стоимость, тариф на транспортировку и распределение газа, торговую надбавку поставщика газа со спецобязательствами.В Кабмине считают, что нововведение позволит устанавливать справедливую цену на сжиженный газ для населения.Кроме того, по мнению чиновников, постановление усовершенствует работу аукционного комитета по продаже сырой нефти, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.Аукционный комитет теперь будет включать пять представителей Минэнерго, а персональный состав аукционного комитета утверждается приказом министерства.Напомним, с 1 июля сменить поставщика газа для бытовых потребителей с 1 июля станет проще. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.– С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий. Именно для этого регулятор дает время до 1 июля – чтобы оператор ГТС настроил работу своей информационной платформы, – отметил глава «Нафтогаза».