Автомобили BMW и ВАЗ столкнулись на автодороге Харьков-Гороховатка в Змиевском районе 19 июня. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация об этом поступила около 8:00.

Предварительно установлено, что во время движения в сторону Харькова 26-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ. В результате ДТП 35-летний водитель и двое пассажиров ВАЗ с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.По словам и.о. начальника Змиевского отдела полиции Андрея Тарахтеева, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.Все обстоятельства аварии устанавливаются.