Не все продукты одинаково полезны в качестве первого приёма пищи. Завтрак должен быть питательным, насыщать различными компонентами, и не всегда овсяная каша или яичница с этой функцией справляются. Сегодня назовём шесть популярных продуктов на завтрак, которые вредят организму.

Продукты из натурального творога действительно полезны как первый приём пищи. Можно приготовить сырники, запеканку, просто съесть тарелку творога. Однако сладкие творожные продукты, купленные в магазине, вредят. В них не так много натурального творога, а растительных жиров сомнительного качества, сахара, консервантов и вкусовых добавок – ингредиенты приносят больше вреда, чем пользы. Тем более пользы не принесёт шоколадная глазурь, которая ничего общего с шоколадом не имеет. Подобный продукт точно не подойдёт на завтрак, но изредка перекусить таким батончиком разрешается.Каша – хороший завтрак, но только если не быстрого приготовления. В них нет правильных углеводов, которые медленно перевариваются, снабжая организм энергией длительное время. Крупу для быстрого приготовления подвергают специальной обработке, из-за чего вся польза питательных веществ утрачивается.Это крупяные хлопья с добавлением: семечек, сухофруктов, фруктов, синтетических наполнителей красителей, ароматизаторов. Гораздо эффективнее на завтрак потреблять обычную кашу, добавляя в блюдо семена, фрукты, ягоды, натуральные сиропы, ванилин, корицу и другие полезные вещи.Кондитерка промышленного производства – один из самых вредных продуктов на завтрак. Это сочетание огромного количества быстрых углеводов, животных жиров, сахара, калорий. Высокий гликемический индекс не принесёт положительного эффекта. Всё это ухудшает здоровье, внешний вид, работу пищеварительной системы.На полках в супермаркете можно найти многообразие быстрых завтраков – звездочки, хлопья, шарики, которые заливаются молоком, йогуртом или соком, после чего потребляется якобы питательный завтрак. Особенно производители разнообразием форм и яркими упаковками направлены на детей. А вот им-то как раз лучше ограничивать потребление подобных блюд. В составе сухого продукта находятся мука, крахмал, сахар, усилители вкуса, консерванты, ароматизаторы, эмульгаторы, синтетические добавки. От этого возникают проблемы с обменом веществ, ожирение, нарушения функционирования почек, желудка, печени, других органов пищеварительной системы.Многие делают бутерброды с колбасой в качестве первого приема пищи. Хлеб ещё можно найти такой, чтобы не навредить себе. Например, цельнозерновой. А вот колбасу натуральную на витрине супермаркета встретишь с трудом. В полезном бутерброде содержатся: хлеб из муки грубого помола, натуральное мясо, свежие овощи, листовая зелень. Возможно добавить сливочное масло, рыбу, творожный или обычный сыр.