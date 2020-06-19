По состоянию на 19 июня в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 1136 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 2 792 подозрения на COVID-19, из которых 1 744 случая подтверждено. Под подозрением остаются 234 человека, из них 207 - жители Харькова. Также за это время 812 пациентов выздоровели, 66 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 июня в Украине подтверждено 34 984 случая COVID-19, из них 16 033 человек выздоровели, 985 умерли. За последние сутки лабораторно подтвержден 921 новый случай.