Задолженность украинцев за коммунальные услуги реструктуризируют в обязательном порядке, на несогласных наложат штрафы до 50% от суммы.

Будут «резать» зарплаты и подвергнут более суровым мерам – лишению водительских прав, аресту квартиры, запрету на выезд за рубеж. Такое будущее готовит законопроект №3613, внесенный на рассмотрение парламента депутатами «Слуги народа».Эксперты говорят, что за проектом стоит Минрегион, а регистрация фактически министерского законопроекта по «ускоренной» процедуре через депутатов избрана с целью обойти действующие для правительственных проектов ограничения и согласования.9 июня в Верховной Раде депутатами Михаилом Лабой, Игорем Кривошеевым и Анатолием Костюхом (все – фракция «Слуга народа») был зарегистрирован законопроект №3613 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг», который ставит целью кардинально разрешить вопрос задолженности населения перед коммунальщиками.В пояснительной записке говорится, что долги населения превысили 63 млрд грн, в том числе за газ и его транспортировку – 25,5 млрд грн, электроэнергию – 5,9 млрд грн, отопление и горячую воду – 20,5 млрд грн, за холодную воду и водоотвод (канализацию) – 5,3 млрд грн, содержание домов и придомовой территории – 4,9 млрд грн, вывоз мусора – 0,97 млрд грн.Долги дестабилизируют работу поставщиков, которые не могут своевременно рассчитываться за энергоносители, выплачивать зарплату коммунальщикам, оплачивать налоги. Это в свою очередь, указывают авторы, отражается на качестве предоставляемых услуг, от чего страдают уже порядочные плательщики. Чтобы разрубить этот «гордиев узел», предлагаются следующие меры:Обязательную реструктуризацию непогашенной задолженности на 5 лет.Увеличение штрафов за неуплату коммуналки до 20–50% от суммы непогашенной задолженности.Сейчас реструктуризировать долг можно только через суд, если коммунальщики подают иск на нерадивого плательщика. Суды могут тянуться долго, поэтому законопроект предлагает исключить их из этого процесса. Долги хотят реструктуризировать на основе закона, должнику достаточно подписать типовой договор на реструктуризацию.- Первоочередное отличие от действующей редакции заключается в том, что законопроект предусматривает обязательность реструктуризации. Кабинетом министров будет устанавливаться размер задолженности потребителей за ЖКХ-услуги перед управляющим, исполнителями жилищно-коммунальных услуг. Если по состоянию на 1 октября 2020 года задолженность будет составлять установленный КМУ размер, то заключение договора о реструктуризации и ее проведение является обязательным, – прокомментировала UBR.ua юрист юридической компании Riyako & Partners Екатерина Поволяева.При этом договор о реструктуризации заключается не только с поставщиками ЖКХ-услуг, но и с управляющими ОСМД. Предусмотрена также возможность досрочного погашения задолженности по договору о реструктуризации задолженности.»Потребитель имеет право на досрочное погашение задолженности по договору о реструктуризации задолженности. На период погашения реструктуризированной задолженности общая сумма платежей не должна превышать 25% доходов, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20% — для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи», – акцентирует руководитель гражданской практики ЮФ «Горецкий и Партнеры», адвокат Дарина Старовойтова.Хотя реструктуризация долга как таковая обязательна, подписание договора должником – дело добровольное. В случае, если тот откажется подписать предложенный договор, в дело все-таки вступает суд, и процедура быстрая и жесткая – от уплаты долгов уйти не получится.Сегодня по суду гасится не только задолженность, но и пеня за просрочку, которая составляет 3,65% в год. Законопроект предлагает ввести и отдельные штрафы (пеня остается в силе):За долги более 1 года штраф 20% от суммы.За «двухлетние» долги – штраф 30%.За «трехлетние» и дольше – 50%.Таким образом, финансовые санкции (пеня + штраф) составляют 23,65% за год, 37,3% — за два года и 60,95% — за три и более лет, что больше, чем сейчас в среднем в 6 раз. После решения суда выбиванием долгов займется исполнительная служба и действовать будет жестко, так как должников за ЖКХ-услуги приравняли к неплательщикам алиментов.- Такие меры более эффективны, так как постановленное решение суда в дальнейшем будет исполняться государственным или частным исполнителем, – указывает Дарина Старовойтова.Исполнитель вправе задействовать весь набор таких же репрессивных мер, как и против злостного неплательщика алиментов. Это может быть запрет на выезд за границу или лишение водительских прав, а также наложение ареста на имущество, в том числе квартиру.