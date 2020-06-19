19 июня Министерство инфраструктуры, Министерство цифровой трансформации, Укравтодор, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации и украинские Интернет-ассоциации подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере развития широкополосного доступа к сети Интернет на объектах транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.- Внедрение сети" умных дорог "- это будущее транспортной отрасли. И первое, что необходимо для реализации этой задачи - это, конечно, качественный связь, которая будет проходить вдоль автомобильных дорог общего пользования государственного значения, - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.По его словам, министра во время капремонта этих дорог одним из требований к заказчику хотят ввести развитие необходимой инфраструктуры для проведения кабельной линии электросвязи и обеспечения широкополосного доступа к интернету.- Это позволит внедрять интеллектуальные транспортные системы, которые очень важны для повышения безопасности на транспорте и предотвращения возможных ДТП, мониторинга движения и эффективного управления транспортными потоками, - отметил Криклий.