Астрологи позаботились о том, чтобы мы с вами вовремя узнали о звездном раскладе на ближайшие дни.Овен (21.03–20.04)
Довольно гармоничные отношения могут в ближайшее время перейти в неустойчивое состояние. Не переборщите, стараясь утихомирить страсти, ситуация чревата переходом в затяжной конфликт.
Телец (21.04–20.05)
Ваша способность видеть и чувствовать усилится под влиянием Луны. Возможно, стоит быть несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования, как к себе, так и к другим. А люди этого не любят.
Близнецы (21.05–21.06)
Знание сейчас стоит рассматривать как средство, а не как цель. Вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции. Не упустите его, следующий может представиться нескоро.
Рак (22.06–22.07)
Можете с полным правом требовать желаемого – есть вероятность, что ваши требования будут признаны обоснованными и даже удовлетворены. Если, конечно, вы не станете повышать голос и топать ногами.
Лев (23.07–23.08)
Будьте готовы провести время в нескончаемых разговорах. Некоторые будут бессмысленны, некоторые – важны, но все без исключения потребуют от вас выражения заинтересованности на лице.
Дева (24.08–23.09)
Оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Вы будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех дел. Если стремитесь к лидерству, то нынче легко его добьетесь.
Весы (24.09–23.10)
Может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть, вы тратите непозволительно много энергии впустую. Надо бы сбавить темп. Кому-то из друзей, возможно, потребуется помощь.
Скорпион (24.10–22.11)
Позаботьтесь о своей внешности, а заодно и о здоровье. И отдохнете, и удовольствие получите. Завтра желание получить что-то, не прилагая к этому усилий, может быть удовлетворено, но лишит некоторых возможностей.
Стрелец (23.11–21.12)
Прежде чем отправляться в путешествие по неизведанным мирам, постарайтесь завершить все имеющиеся неотложные дела, ибо времени оно может занять больше, чем вы предполагаете.
Козерог (22.12–20.01)
Постарайтесь сохранять спокойствие, оно вам еще понадобится. Если что-то кому-то пообещали, обещание следует сдержать, даже если это окажется очень непросто. Будьте уверены – воздастся сторицей.
Водолей (21.01–20.02)
Существует опасность быть пойманным наиболее занудливым из окружающих и подвергнутым обстоятельному развешиванию лапши по ушам. Постарайтесь не попадаться этому экземпляру на глаза, бог даст – пронесет.
Рыбы (21.02–20.03)
Вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сейчас в этом нет ни малейшей необходимости, так что слезайте. Эти дни вообще обещают быть мирными и на события небогатыми.