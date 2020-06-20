Учитывая рост количества заболевших коронавирусом, правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Масочный режим, дезинфекция и социальная дистанция – это те меры, которые помогут уберечься от болезни, считают чиновники.

За последние семь дней в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили почти пяти тысяч человек, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.– И это самое большое число за все время пандемии в Украине, – сказал премьер. – Ослабление карантинных мер многие восприняли как отмену карантина, поэтому мы, соответственно, имеем сегодня первые грустные результаты.По словам Дениса Шмыгаля, коронавирусная угроза осталась, Covid-19 никуда не исчез.– Мы понимаем, что люди устали от карантина в любой форме, но сейчас нет более эффективного способа противостоять распространению вируса, – говорит чиновник и призывает украинцев не расслабляться и не отрываться от реальности.По его словам, масочный режим, дезинфекция и социальная дистанция – это те меры, которые помогут уберечься от болезни – хотя бы до того времени, когда будут найдены эффективные лекарства и эффективные протоколы лечения.В Кабмине намерены разгрузить транспорт в час пик и предложат предприятиям сдвинуть рабочие графики.– Это необходимо, чтобы растянуть во времени час пик, когда масса людей одновременно – как правило, около 9.00 – двигается на работу и загружает общественный транспорт, – отмечает премьер.Так, правительство рекомендует во время карантина начинать рабочий день в органах власти и госкомпаниях в разное время в период с 8.00 до 10.00. Также рекомендуется обеспечить дистанционный пункт работы или гибкий режим рабочего времени, предусматривающий для работника фиксированное время, в течение которого он обязательно должен присутствовать на рабочем месте, и переменное время, когда он по своему усмотрению может определять период работы в пределах установленной нормы.Областным, районным госадминистрациям поручено разработать совместно с органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования возможность также начинать рабочий день в компаниях в разное время.График и маршруты движения общественного транспорта планируется скорректировать согласно новым графикам работы предприятий.Региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям в случае ухудшения эпидемиологической ситуации смогут ограничивать массовые мероприятия, работу транспорта и некоторых учреждений, в частности:– проведение спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;– деятельность организаций, которые оказывают услуги по размещению;– работу метрополитена;– перевозку пассажиров всеми видами транспорта;– посещение детских садов;– работу культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;– работу кафе и ресторанов.