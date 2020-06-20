В Минсоцполитики считают, что для расчета прожиточного минимума нужно брать цифры Минздрава по необходимым для человека продуктам.

Стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодняшний день составляет 4200–4300 гривен, сообщила в интервью агентству «Интерфакс-Украина» министр социальной политики Марина Лазебная.Она отметила, что прожиточный минимум сегодня – это фактически уровень выживания, а не проживания.– Иногда диву даешься, когда смотришь, какой набор продуктов и товаров туда входит, и думаешь, как это можно привязать к измерению достойной жизни человека, – говорит министр.Сейчас очень много выплат, штрафов и надбавок привязано к прожиточному минимуму, из-за чего создается патовая ситуация с управлением социальными стандартами.В Минсоцполитики сейчас работают над изменением методологии определения прожиточного минимума.– Либо он будет составлять 40% от средней заработной платы по стране или для его расчета будет применяться нормативно-структурный метод, – отмечает чиновница.Она утверждает, что в ведомстве пока больше склоняются ко второму варианту, когда для расчета прожиточного минимума берутся показатели Министерства охраны здоровья о том, сколько и каких продуктов нужно человеку.Вместе с тем, на вопрос будет ли зафиксирован в бюджете прожиточный минимум на уровне выше четырех тысяч гривен, министр соцполитики ответила, что так должно быть, но нужно определиться, как достигать этого стандарта.