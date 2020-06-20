Когда организм испытывает психологический стресс, то ему нужна скорая помощь, а не дополнительные проблемы с пищеварением. То, что при стрессе нельзя есть сладкое, даже если очень хочется, знают очень многие. Но диетологи решили раскрыть более расширенный список продуктов, которые только усугубят негативное влияние стресса.

Известно, что с помощью кофе можно добиться кратковременного эффекта бодрости. Но в сочетании с состоянием стресса - это практически невозможно. Человека почти сразу накроет упадок сил, эффект усугубится, если кофе был сладким. Специалисты рекомендуют заменить кофе ромашковым чаем.То же можно сказать и о энергетических напитках, которые содержат ударную дозу кофеина и сахара. Это приведет к тому, что длительность стресса увеличиться в несколько раз.Существуют и полезные продукты, которые не рекомендуют есть при стрессе. Например, тофу. При всей ценности соевого сыра, его нельзя совмещать со стрессом, поскольку он содержит большое количество меди, а этот металл увеличивает уровень стресса.