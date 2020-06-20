Отдых на море с ребенком наверняка входит в список посткарантинных планов многих родителей. Хочется уже, чтобы дети бегали по горячему песку, собирали ракушки, дышали морским воздухом и уверяли, что им совсем-совсем не холодно в воде. Tripmydream рассказывает, какие отечественные морские побережья ждут отдыхающих с детьми.

В Одессе летом многолюдно

Отдых в Затоке гораздо дешевле

В Черноморске нет толпы туристов

Море в Коблево довольно мелкое

Не стоит пренебрегать Бердянском

Одесса – вариант для тех, кто не планирует все время строить песочные пасочки на пляже, а рассчитывает еще и на прогулки, музеи, кино, ТРЦ, аквапарк и прогулку на пони. С развлекательной программой в Одессе проблем точно не будет. С пляжами, кстати, тоже. В этом плане выбор просто огромный. Многие родители-путешественники для отдыха с детьми советуют «Отраду», куда от Французского бульвара ведет канатная дорога. Там чисто и все в порядке с активностями для маленьких туристов. Также можно пойти на «Золотой берег», где есть игровая площадка, бассейн, водные горки и прочее.Конечно, летом в Одессе многолюдно. Вдоль большинства пляжных зон расположены десятки ресторанов, кафе и фуд-зон, так что ребенок голодным не останется. Кроме того, на пляжи успешно доставляют еду курьеры. Продавцы пахлавы не очень этому рады, зато отдыхающие на седьмом небе от счастья – едят пиццу, суши, лапшу и супчики.Полноценный купальный сезон в городе стартует в середине июня. Средняя температура воды в это время 21,5 градуса. В июле отметка достигает 23,8 градуса, а в августе вода вообще песня — 24,2 градуса.Отдых с детьми у моря лучше планировать заранее. Что касается цен, то летом тут все стабильно дорого, но в то же время очень дорого сердцу.Отдых в Затоке с детьми доступнее, чем в Одессе. А еще в этом поселке ритм жизни помедленнее и народу на пляжах поменьше. Такой вариант подойдет родителям, настроенным в основном загорать, плавать и играть с ребенком на берегу и в воде.Море в Затоке хорошее: неглубокое и чистое, вход пологий, идеальный для отдыха с детьми. В начале июня еще прохладно для заплывов, но к первым числам июля вода прогревается до 23 градусов. Пляжи в Затоке бесплатные, с чистым мелким песком. Чтобы не обгореть, берите с собой зонтик или арендуйте прямо у моря.С культурной программой в Затоке – пробел, но недалеко находится Белгород-Днестровская крепость. Можно выделить денек для экскурсии. На территории часто устраивают рыцарские турниры и театрализованные представления. Кроме того, там можно сделать отличные семейные фото.В этом городке возле Одессы есть все для комфортного отпуска с детьми. На улицах нет толпы туристов, пляжи чистые, песчаные, с примесью мелкой ракушки. В центральной части берег достаточно широкий. Там предусмотрена детская зона с небольшим мелким бассейном. Также есть лежаки с зонтиками, кабинки для переодевания, туалеты, душ, фонтаны с питьевой водой, пандусы. Большинство пляжей в городе бесплатны, все необходимое для отдыха можно арендовать.Уже в середине июня море в Черноморске абсолютно комфортное для купания. Так что можно приезжать – дышать целебным воздухом, строить замки из песка и накапливать драгоценные воспоминания.Отдых с детьми в Черноморске обычно спокойный, уютный, неспешный. С ребенком можно погулять по набережной, пройти к черноморскому маяку, посетить Приморский парк или музей старинного фарфора. На пляжах города обустроены различные аттракционы. Но если их окажется маловато, можно отправиться на денек в Одессу, которая находится в 30 км. Там уже можно будет сходить в аквапарк, дельфинарий и развлекательные центры. С магазинами, ресторанами, рынками, парками, аптеками и больницами в Черноморске все в порядке. По этому поводу точно можно не переживать.На Черное море с детьми можно также рвануть в Коблево Николаевской области. Береговая зона здесь солидных размеров, пляжи – большие и чистые. В западной части курорта – покрытие из песка, в восточной – микс песка и мелких ракушек.Море в Коблево довольно мелкое, с пологим дном. Углубления начинаются метров за 15 от берега — для отдыха с ребенком в самый раз. В Коблево найдутся найдутся развлечения для детей любого возраста. Здесь два аквапарка, множество классических водных аттракционов, а также дельфинарий, лунапарк и родео парк, который окунает своих гостей в атмосферу Дикого Запада.Сезон в Коблево стартует в мае и длится до сентября. Средняя температура морской воды +27 градусов. В начале июня туристов обычно не много, а вот в июле и августе – аншлаг. Цены в этот период взлетают.Не сбрасывайте со счетов Бердянск Запорожской области. Здесь теплое, чистое неглубокое Азовское море, отличная инфраструктура и адекватные цены.В городе есть аквапарк, зоопарк и дельфинарий, много причудливых скульптур, которые малышам будет интересно рассматривать, и прекрасная набережная с кучей активностей для детей разного возраста.Также в Бердянске можно заглянуть в несколько музеев, сходить на мультик в кинотеатр, отправиться к старому маяку и, конечно же, наслаждаться солнцем и ласковым морем на бердянской косе. Из-за небольшой глубины вода там прогревается очень быстро, так что сезон на косе стартует в середине мая. Местные начинают купаться. Туристы же в Бердянск обычно подтягиваться в июне, когда море прогревается до 23 градусов. В июле и августе вода теплее всего. Средняя ее температура в эти месяцы достигает 25 градусов.