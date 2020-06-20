В капусте можно найти не только ребенка, но и массу полезных веществ. За счет богатого химического состава ее можно использовать не только для приготовления борща или салатика, но и как лекарство.

Этот недорогой и доступный в любое время года овощ в буквальном смысле начинен всевозможными полезностями. Одних только витаминов он содержит с десяток, и это не только привычные В, D, Е и Р, но и гораздо реже встречающиеся витамины U и К. Первый лечит язвенные болезни ЖКХ, улучшает работу кишечника и печени. Второй необходим для нормализации обмена веществ, повышения свертываемости крови, формирования костей.Капусту в лечебных целях применяют и наружно, и внутрь. Если 2–3 раза в день выпивать по стакану теплого сока за час до еды, можно значительно улучшить самочувствие при хроническом гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, избавиться от ненужных килограммов.Кроме того, капустные листы прекрасно помогают при всевозможных ранках, воспалениях и нагноениях на коже. Достаточно всего лишь несколько раз приложить лист к повреждению – и боль буквально как рукой снимет, а раны затянутся гораздо быстрее. Таким образом, кстати, можно вылечить и уплотнения после уколов.А если намазать капустный листик медом, с его помощью можно унять боль в суставах – достаточно лишь примотать его на ночь к нужному месту и утеплить его.Но и это еще не все. Таким же способом лечатся даже ангина и бронхит – капуста с медом успешно заменяет традиционные спиртовые компрессы и «вытягивает» воспаления.