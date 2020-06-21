Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2553, который предполагает переход рынка природного газа на расчеты и балансировку в энергетических единицах (кВт*час). За документ проголосовали 281 народный депутат.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью имплементации законодательства Украины с актами законодательства Энергетического сообщества ЕС в сфере энергетики, пишлет Liga.net.«Учет природного газа в Украине осуществляется в кубических метрах, тогда как в странах ЕС учет природного газа осуществляется в единицах энергии, – говорится в пояснительной записке.Инициаторы законопроекта считают, что переход рынка природного газа на расчеты и балансировки в энергетических единицах позволят не только устранить административные трудности при оформлении импортируемого природного газа из стран ЕС, но и ввести дифференциацию стоимости газа, исходя из показателей его качества как товара. Расчеты потребителя за объем газа нивелируют права потребителя не платить за некачественный газ или платить его меньшую стоимость.Закон позволит также привести параметры газа на внутреннем рынке к параметрам на таможенной границе Украины с ЕС, что является предпосылкой для интеграции внутреннего рынка с газовым рынком ЕС, в частности привлечение европейских партнеров к использованию газотранспортной системы Украины и ее газохранилищ.Кроме того, нововведение поможет повысить уровень энергоэффективности за счет участия потребителя в управлении собственным энергопотреблением, в том числе путем анализа/сравнения потребленных объемов газа в единицах энергии с альтернативными видами энергии (электроэнергии, тепла).