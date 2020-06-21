В последнее время многие отказываются от кондиционеров в пользу вентиляторов. Тем более что современные модели умеют увлажнять воздух, насыщать его ионами серебра, ароматизировать и многое другое. По каким же критериям нужно выбирать такой прибор?

Медики не исключают возможности, что кондиционеры повышают риск заражения Covid-19, поскольку гоняют в помещении один и тот же воздух, в котором может оказаться опасный вирус. В связи с этим многие харьковчане задумываются о смене этого агрегата на вентилятор. На что обратить внимание при выборе?От уровня мощности зависит то, как сильно лопасти будут «гонять» воздушные массы по комнате и, соответственно, насколько устройство будет эффективно. Не стоит брать слишком мощную модель для маленького пространства: вы только потратите лишние деньги на технику и электричество. С другой стороны, маломощный вентилятор не сумеет полноценно выполнять свои функции в большой комнате. В среднем для помещения в 15–20 квадратных метров достаточно прибора на 25–50 Вт. Чем больше площадь, тем мощнее должен быть вентилятор.— еще один важный параметр, влияющий на КПД устройства. Чем больше «размах» крыльчатки, тем выше скорость воздушного потока. Так, маленькие настольные вентиляторы рассчитаны на работу на небольшой территории, а крупные напольные модели с большими лопастями пригодятся в просторной спальне или гостиной. Также обратите внимание на количество скоростей, предусмотренных в вентиляторе. Чем их больше, тем удобнее создавать в комнате максимально комфортную обстановку. Для домашнего использования с головой хватит моделей с 2–4 режимами работы.Помимо ускорения циркуляции воздуха, современный вентилятор может справляться с рядом других задач и иметь ряд полезных возможностей:– увлажнение воздуха пригодится в засушливые дни;– ионизация насыщает воздушные массы полезными ионами и оказывает антибактериальный эффект;– ароматизация улучшает запах в помещении;– с помощью таймера можно задать нужный период работы устройства;– подсветка облегчает управление вентилятором в темноте.Обратите внимание на материал, из которого изготовлен корпус вентилятора. Пластиковые модели легкие и недорогие, но требуют аккуратного обращения. Варианты из металла надежные и долговечные, но достаточно тяжелые. Плюсом станет наличие элементов безопасности. Например, сетка защитит от случайного прикосновения к лопастям, а режим защиты от перегрева — от поломки прибора.Важно, чтобы в вентиляторе присутствовал автоповорот. Благодаря этой функции можно менять направление работы прибора, чтобы он охватывал по-максимуму все помещение, а не одну точку.Работой вентилятора можно управлять вручную, с помощью пульта ДУ, сенсорной панели или через смарт-приложение.