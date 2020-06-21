В последнее время многие отказываются от кондиционеров в пользу вентиляторов. Тем более что современные модели умеют увлажнять воздух, насыщать его ионами серебра, ароматизировать и многое другое. По каким же критериям нужно выбирать такой прибор?Медики не исключают возможности, что кондиционеры повышают риск заражения Covid-19, поскольку гоняют в помещении один и тот же воздух, в котором может оказаться опасный вирус. В связи с этим многие харьковчане задумываются о смене этого агрегата на вентилятор. На что обратить внимание при выборе?
Мощность и КПД. От уровня мощности зависит то, как сильно лопасти будут «гонять» воздушные массы по комнате и, соответственно, насколько устройство будет эффективно. Не стоит брать слишком мощную модель для маленького пространства: вы только потратите лишние деньги на технику и электричество. С другой стороны, маломощный вентилятор не сумеет полноценно выполнять свои функции в большой комнате. В среднем для помещения в 15–20 квадратных метров достаточно прибора на 25–50 Вт. Чем больше площадь, тем мощнее должен быть вентилятор.
Размер лопастей — еще один важный параметр, влияющий на КПД устройства. Чем больше «размах» крыльчатки, тем выше скорость воздушного потока. Так, маленькие настольные вентиляторы рассчитаны на работу на небольшой территории, а крупные напольные модели с большими лопастями пригодятся в просторной спальне или гостиной. Также обратите внимание на количество скоростей, предусмотренных в вентиляторе. Чем их больше, тем удобнее создавать в комнате максимально комфортную обстановку. Для домашнего использования с головой хватит моделей с 2–4 режимами работы.
Полезные функции. Помимо ускорения циркуляции воздуха, современный вентилятор может справляться с рядом других задач и иметь ряд полезных возможностей:
– увлажнение воздуха пригодится в засушливые дни;
– ионизация насыщает воздушные массы полезными ионами и оказывает антибактериальный эффект;
– ароматизация улучшает запах в помещении;
– с помощью таймера можно задать нужный период работы устройства;
– подсветка облегчает управление вентилятором в темноте.
Технические параметры. Обратите внимание на материал, из которого изготовлен корпус вентилятора. Пластиковые модели легкие и недорогие, но требуют аккуратного обращения. Варианты из металла надежные и долговечные, но достаточно тяжелые. Плюсом станет наличие элементов безопасности. Например, сетка защитит от случайного прикосновения к лопастям, а режим защиты от перегрева — от поломки прибора.
Важно, чтобы в вентиляторе присутствовал автоповорот. Благодаря этой функции можно менять направление работы прибора, чтобы он охватывал по-максимуму все помещение, а не одну точку.
Тип управления. Работой вентилятора можно управлять вручную, с помощью пульта ДУ, сенсорной панели или через смарт-приложение.