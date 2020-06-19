Мужчина выбросил животное с пятого этажа.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, 17 июня около 14:00 в полицию поступило сообщение от жительницы Харькова о том, что нетрезвый сосед выбросил котенка заявительницы с пятого этажа.Следователи Индустриального отдела полиции внесли сведения по факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.В настоящее время досудебное расследование продолжается, все обстоятельства преступления устанавливаются.