Подозреваемым грозит тюремный срок.

Как сообщают в прокуратуре Харьковской области, в ходе следствия установлено, что в январе этого года полицейский Управление полиции охраны в Харьковской области, находясь на службе, у одного из супермаркетов города Харькова продал гражданину особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен.Также в феврале этого года указанный полицейский совместно с младшим инспектором взвода реагирования роты Управления полиции охраны в Харьковской области, находясь на службе, на одной из улиц города остановили двух граждан и провели поверхностный обыск. Во время обыска в указанных мужчин были обнаружены и изъяты остатки вещества, похожего на наркотическое. В дальнейшем, угрожая двум мужчинам привлечением их к уголовной ответственности, полицейские завладели их мобильными телефонами и скрылись с места.Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении сотрудников от занимаемых должностей.Досудебное расследование продолжается.За совершенное грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. А его сообщнику - лишение свободы на срок от четырех до шести лет.