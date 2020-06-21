Украинское правительство намерено ужесточить порядок регистрации автотранспорта.

Об этом сообщает APnews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.Согласно обнародованному проекту постановления «О регистрации (перерегистрации), снятии с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов», украинцев ждут следующие изменения:— запрет регистрации переоборудованных под автобус фургонов;— детальная проверка сертификатов.Кроме того, для подержанного транспорта необходимо подавать документы о его регистрации за рубежом с переводом с консульских учреждений МИД или официальными органами других государств.Таким образом, легализация битых автомобилей, которые везут в Украину с США, станет невозможной, так как регистрируются только авто с техпаспортами, а не справкой об утилизации. Также перегонщикам придется дополнительно тратиться на документы.