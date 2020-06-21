При открытии окон в квартиру буквально врываются воздушные «бандиты»: выхлопные и промышленные газы, пыль и бактерии. О домашней экологической обстановке может позаботиться климатическая система.

Климатические системы совмещают в себе сразу несколько востребованных функций и занимают минимум места. В честности, они выполняют функции очистки и увлажнения и способны справиться с такими загрязнениями, как:– бытовая пыль и пыльца от растений, прилетающая с улицы;– пылевые клещи, обитающие в коврах и на обивке мебели;– микрочастицы шерсти животных, которые незаметно оседают на поверхностях;– плесневые грибки и сопутствующие им бактерии;– углекислый газ, скапливающийся в сухих помещениях с недостаточным проветриванием.Существует также ряд дополнительных возможностей – ароматизация,осушение, ионизация. Но если первые две должны присутствовать в комплексе обязательно, то остальные скорее являются дополнением, которое нужно далеко не всем. Ионизация, например, – вообще функция спорная, ее польза не доказана.Климатический комплекс для квартиры можно искать по нескольким параметрам.Каждый прибор способен обработать воздух на заранее заданном количестве квадратных метров.Это характеристика скорости работы устройства. Нужно посчитать объем комнаты (площадь умножить на высоту) и под него подобрать модель, которая за час сможет пройти не менее трех циклов очищения. например, для комнаты площадью 20 квадратных метров и высотой три метра нужна производительность не менее 180 кубометров в час (м3/ч).Параметр вычисляется аналогично и измеряется в миллилитрах в час (мл/ч).Чем выше степень фильтрации, тем безопаснее микроклимат в помещении. Обычно выделяют четыре степени очистки воздуха: грубую (предварительную), тонкую, высокоэффективную и сверхвысокоэффективную.В зависимости от цели в систему очистки воздуха могут входить следующие фильтры:– предварительной очистки: улавливает такие крупные частицы, как волосы, шерсть животных, пух, пыль;– угольный фильтр: поглощает вредные газообразные соединения и неприятные запахи;– ультратонкой очистки (HEPA, NanoProtect) эффективно задерживает загрязняющие частицы размером до 0,003 микрон, включая частицы пыли, споры плесени, продукты жизнедеятельности пылевых клещей и бактерии;– увлажняющий фильтр: обеспечивает оптимальный уровень содержания водяных паров в воздухе, увеличивает скорость увлажнения.Самая подходящая для здоровья человека влажность воздуха — 40–60%. Соответственно, если она ниже 40%, воздух необходимо увлажнять, чтобы не допустить пересыхания и раздражения слизистых оболочек носа, горла и легких. А если выше 65% (при температуре воздуха 26°C) или 70% (при температуре 25°C) — подсушивать, чтобы предотвратить дополнительную нагрузку на дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма, а также появление плесени. Чем ниже температура воздуха в помещении, тем более высокую относительную влажность можно считать допустимой.