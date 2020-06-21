Каждый год в одно и то же время меня мучает сильный насморк, безудержное чихание, зуд в глазах и носу, раздражительность и головные боли, а иногда даже удушье. Понимаю, что это аллергия. Можно ли навсегда избавиться от этой неприятной болезни? Надежда Алексеенко

Пыльца может быть коварной

В тяжелых случаях может подняться температура

Нельзя пускать болезнь на самотек

Самолечение опасно

Первые летние деньки, наполненные солнцем, буйной зеленью и теплым воздухом, увы, не всем приносят радость. Некоторые люди в это прекрасное время вынуждены бороться с симптомами аллергии.Как объясняет врач-аллерголог Антонина Пархоменко, большинство симптомов в этот период связано с поллинозом – пыльцевой аллергией.– Пыльца цветущих растений имеет микроскопические размеры, она разносится ветром на большое расстояние и легко проникает в дыхательные пути человека, вызывая аллергическую реакцию.Специалисты выделяют три периода цветения растений: весенний, ранний летний и поздний осенний. Весенний период плавно переходит в ранний летний (вторая половина мая – июнь). Это означает, что круг «подозреваемых» при этом будет больше практически в два раза за счет наложения двух периодов цветения растений.В природе существует множество растений, но лишь некоторые из них способны вызывать аллергические реакции. В Харьковском регионе аллергические реакции провоцируют около 60 видов растений. Перечень наиболее вероятных аллергенов выглядит так: дуб, береза, ольха, клен, ясень, тополь, рожь, пшеница, ячмень, овес.По словам доктора, аллергия на пыльцу проявляется буквально через несколько минут после контакта с аллергеном. Одним из основных ее признаков является неконтролируемое чихание; ощущение жжения в ушах и носу, а также в глотке и трахее; покраснение и отекание век; слезотечение; светобоязнь, резь в глазах.В тяжелых случаях может даже повыситься температура тела, развиться ангионевротический отек или приступ крапивницы.Люди, страдающие от поллиноза, нередко жалуются на снижение работоспособности и отсутствие аппетита, на головные боли и общую слабость. Все эти симптомы свидетельствуют о пыльцевой интоксикации.Чаще всего симптомы поллиноза более выражены в ранние утренние часы – это связано с особенностями пыления растений и максимальной концентрацией пыльцы в воздухе в этот период суток.Важно своевременно обратиться за помощью к специалистам, подчеркивает Антонина Петровна.– Нередко люди полагают, что могут справиться с недугом без врачебного вмешательства, а это повышает вероятность развития осложнений, – говорит она.Современные препараты позволяют контролировать заболевание, не допуская прогрессирования симптомов. Наиболее распространенные и безопасные лекарства от аллергии – антигистаминные средства. Механизм действия такой: аллергия не проявляется за счет того, что гистамин (медиатор воспаления) не может взаимодействовать со своим рецептором. Глюкокортикоиды местного действия характеризуются хорошо выраженным противовоспалительным действием. При этом вероятность развития побочных эффектов небольшая.По словам Антонины Пархоменко, необходимо также выяснить, какое именно растение является причиной аллергии. Сегодняшняя медицина позволяет провести диагностику быстро и качественно. Одним из методов являются специальные диагностические растворы, содержащие в своем составе определенный аллерген. Однако во время проведения такого теста рядом с пациентом должен находиться медицинский работник для оказания помощи в случае необходимости – организм может бурно отреагировать на попадание аллергена. Перед посещением врача специалист советует не принимать препараты от аллергии, так как они способны спровоцировать ложноотрицательную реакцию.– Многие пациенты рассказывают: «У меня заложило нос, я решил, что это аллергия, по совету знакомого или по рекомендации провизора в аптеке купил какой-то препарат и начал его принимать». Возможно, если аллергия только начинается, самостоятельный прием препарата действительно может вызвать некоторое облегчение. Но если заболевание продолжается в течение определенного периода, есть вероятность, что аллергия может осложниться либо появится чувствительность на другие аллергены, – предупреждает Антонина Пархоменко. – Если у человека вначале была аллергия на цветение березы, через какой-то период времени может появиться, например, чувствительность на луговые или сорные травы. Если сначала человек страдал от аллергических реакций только весной, не исключено, что с усугублением заболевания аллергия будет проявляться до середины осени. Или, например, может измениться картина заболевания: к конъюнктивиту или заложенности носа может присоединиться кашель, который с течением времени может стать удушливым и приступообразным и перерасти в бронхиальную астму.