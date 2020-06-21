При выборе бытового вентилятора нелишним будет определиться, где вы хотите его разместить – на столе, на полу, на стене или под потолком. Какой же способ установки предпочесть?

Итак, вентиляторы могут устанавливаться на полу или на столе, а также монтироваться на стене или под потолком.Для жилых помещений чаще всего используют настольные, напольные и потолочные вентиляторы. Выбор того или иного варианта, как правило, продиктован характеристиками помещения, поскольку не везде найдется место для напольного вентилятора. Стоит учесть также дизайнерское решение и вопросы безопасности – в квартире, в которой есть маленькие дети, вентилятор лучше разместить в недоступном для них месте.Потолочные вентиляторы нередко совмещены со светильником, что также позволяет сэкономить свободное место. Их обычно размещают над кроватью, обеденным столом или над зоной отдыха. Также их зачастую устанавливают в загородных домах — на террасах и в беседках.Настольные вентиляторы, как правило, приобретают в силу их компактности — для поддержания комфорта на рабочем месте.Напольные вентиляторы хороши благодаря своей мобильности – их можно без труда перемещать с места на место. Они также отличаются достаточно большой мощностью и довольно большим углом поворота, что делает их универсальным решением как для дома, так и для офиса. Радиальные вентиляторы почти всегда являются напольными.Вентиляторы с настенным способом монтажа не пользуются большой популярностью. Причины понятны: такой вентилятор лишен мобильности и способен «обслуживать» лишь заранее определенный участок помещения.Ну и стоит напомнить о портативных вентиляторах — приборах, работающих от аккумулятора. Их также можно встретить довольно редко. Гораздо чаще пользователи останавливают выбор на компактном USB-вентиляторе, который можно запитать от порта компьютера, зарядки для мобильного телефона или переносного зарядного устройства (powerbank). Мощность таких приборов невелика, однако в случаях, когда требуется наиболее компактное решение, они вполне могут использоваться, например, на рабочем месте.