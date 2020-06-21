При выборе бытового вентилятора нелишним будет определиться, где вы хотите его разместить – на столе, на полу, на стене или под потолком. Какой же способ установки предпочесть?Итак, вентиляторы могут устанавливаться на полу или на столе, а также монтироваться на стене или под потолком.
Для жилых помещений чаще всего используют настольные, напольные и потолочные вентиляторы. Выбор того или иного варианта, как правило, продиктован характеристиками помещения, поскольку не везде найдется место для напольного вентилятора. Стоит учесть также дизайнерское решение и вопросы безопасности – в квартире, в которой есть маленькие дети, вентилятор лучше разместить в недоступном для них месте.
Потолочные вентиляторы нередко совмещены со светильником, что также позволяет сэкономить свободное место. Их обычно размещают над кроватью, обеденным столом или над зоной отдыха. Также их зачастую устанавливают в загородных домах — на террасах и в беседках.
Настольные вентиляторы, как правило, приобретают в силу их компактности — для поддержания комфорта на рабочем месте.
Напольные вентиляторы хороши благодаря своей мобильности – их можно без труда перемещать с места на место. Они также отличаются достаточно большой мощностью и довольно большим углом поворота, что делает их универсальным решением как для дома, так и для офиса. Радиальные вентиляторы почти всегда являются напольными.
Вентиляторы с настенным способом монтажа не пользуются большой популярностью. Причины понятны: такой вентилятор лишен мобильности и способен «обслуживать» лишь заранее определенный участок помещения.
Ну и стоит напомнить о портативных вентиляторах — приборах, работающих от аккумулятора. Их также можно встретить довольно редко. Гораздо чаще пользователи останавливают выбор на компактном USB-вентиляторе, который можно запитать от порта компьютера, зарядки для мобильного телефона или переносного зарядного устройства (powerbank). Мощность таких приборов невелика, однако в случаях, когда требуется наиболее компактное решение, они вполне могут использоваться, например, на рабочем месте.