События "Тяжелая артиллерия": в Харькове нашли новый способ сбора средств "на срочную операцию" (видео) Вечерний Харьков 17:48 128 Видео было опубликовано в харьковском телеграм-канале "ВЕХА" Читайте также Харьков не готов к смягчению карантина Когда откроют детские лагеря В Харькове начали реконструкцию заброшенного парка БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьков не готов к смягчению карантина События 18:33 Лента новостей Должников за коммуналку в Украине «задавят» штрафами 18:54 Харьков не готов к смягчению карантина 18:33 Когда откроют детские лагеря 18:15 В Харькове начали реконструкцию заброшенного парка 17:53 \"Тяжелая артиллерия\": в Харькове нашли новый способ сбора средств \"на срочную операцию\" (видео) 17:48 В Слуге Народа собираются поднять стоимость услуг нотариуса в 100-500 раз 17:38 «Двое на одного»: ДТП в районе Харьковского аэропорта спровоцировало затор (фото) 17:35