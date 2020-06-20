Автомобиль принадлежит женщине-блогеру.В Харькове на проспекте Победы ночью сгорел автомобиль, принадлежавший инстграм-блогерше korya4ka, которая активно поддерживала свою подругу gorskaya_beauty в борьбе против полтавской клиники пластичной хирургии, где ранее изуродовали женщине грудь.
"Но странно, согласитесь, что как только дело начало набирать обороты, решили напугать. Не получилось. Дегенерат, который сделал нам поджег, потерял ТЕЛЕФОН и настолько сгорел, что нашли в ближайшем саду его одежду и куски опаленной кожи. Посмотрели видео с камер наблюдения и человек явно не изучил по ютуб «как правильно поджечь машину. Скоро нам станет известно, кто это. Но мои подозрения падают на скороуехавших наших «друзей».", - рассказала пострадавшая.