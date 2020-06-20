Директор Департамента капитального строительства ХОГА еще до проведения тендера согласовал график выполнения работ с компанией.

Как сообщают журналисты издания "Хроники" со ссылкой на Антикоррупционный блок участников АТО, 18 июня, состоялось раскрытие предложений в тендере на капитальный ремонт покрытия кровли учебного корпуса КУОЗ «Богодуховский медицинский колледж»Победителем тендера оказалось ООО «Оргкровля и К» (ЕГРПОУ 38677112), которое обошло 3-х конкурентов, предложив лучшую цену - 909 тысяч гривен, что на 422 тысяч ниже предложения ближайшего конкурента.Среди опубликованных документов ООО «Оргкровля и К» был график выполнения ремонтных работ, на котором не было номера договора и даты, но уже стояла подпись директора Департамента капитального строительства ХОГА Белоцкого.Компания также обнародовала «справку о согласовании проекта календарного графика выполнения работ». Согласно этому документу, руководство Богодуховского колледжа не согласилось подписывать проект, поэтому график участника согласовал непосредственно организатор торгов - Департамент капитального строительства ХОГА в лице его директора Алексея Белоцкого.Согдасно данным, опубликованным в системе YouControl , в 2016-2018 годах ООО «Оргкровля и К» было фигурантом уголовных дел. В частности, уголовные дела касались отмывания средств бюджета городе Днепр. По мнению правоохранителей, изложенному в суде, ООО «Оргкровля и К» является транзитно-конвертирующим предприятием.