Поджигая автомобиль, мужчина сам загорелся.20 июня в 3:15 в районную полиции из службы «102» поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на проспекте Победы. Как позже оказалось, автомобиль принадлежит инстграм-блогерше korya4ka, которая активно поддерживала свою подругу gorskaya_beauty в борьбе против полтавской клиники пластичной хирургии, где ранее изуродовали женщине грудь.
Как рассказала korya4ka на своей странице в инстаграм, момент преступления зафиксировали камеры наружного наблюдения, а поджигатель из-за своего непрофессионализма, во время поджога загорелся сам, а также потерял телефон, убегая с места преступления.
Спустя несколько часов полиции удалось задержать местного 32-летнего жителя. Сейчас мужчина задержан.
По факту происшествия следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Причины и все обстоятельства уголовного преступления устанавливаются.