Сегодня Украина празднует День медицинского работника - профессиональный праздник работников отрасли здравоохранения.

21 июня, в третью неделю первого месяца лета, по всей Украине чтят медицинских работников, которые сегодня оказались на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.Одной из первых, кто поздравил медиков, стала народный депутат Украины Юлия Светличная, для которой реальная поддержка медицины – один из столпов фундамента ее работы как нардепа, так и главы областной администрации.За время работы Светличной в должности руководителя областной администрацией, больницы области впервые увидели капитальные ремонты, на базу медучреждений поступило новое оборудование, начат масштабный проект по строительству онкологического центра, а также проведено переоснащение диспансера радиационной защиты для чернобыльцев, что позволило ему стать одной из самых подготовленных для борьбы с пандемией больниц.Став народным депутатом, Светличная продолжила поддержку медиков – только за прошедший месяц в районные больницы области нардеп передала аппараты для контролируемой гипотермии, машины для мойки и дезинфекции медицинских инструментов, аппаратов внешней фиксации, более 200 многоразовых масок с фильтрами, а также топливо, одноразовые средства индивидуальной защиты и аппараты контроля температурного режима.В частности, оборудование и многоразовые средства защиты получили Лозовская центральная районная больница, Лозовской центр первичной медицины, Краснокутская центральная районная больница, Зачепиловская центральная районная больница, Красноградская центральная районная больница, Близнюковская центральная районная больница, Нововодолажская центральная районная, Сахновщинская центральная районная больница и Кегичёвская центральная районная больница.