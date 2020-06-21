В результате взрыва разрушены четыре этажа девятиэтажного дома.

21 июня в Киеве произошел взрыв в одном из жилых домов на Позняках, в результате которого четыре этажа девятиэтажного дома оказались разрушенными.По предварительной информации, взрыв произошел в 10 утра по причине детонации газового баллона, расположенного на одном из балконов пострадавших квартир.На данный момент на месте работают более 70 спасателей, которым удалось спасти из-под завалов трех человек. Двое людей были обнаружены мертвыми.Сообщается, что из-за взрыва работать изнутри невозможно, так как плиты панельного дома нестабильны и есть опасность обрушения здания.