В воскресенье, 21 июня, в Украине отмечают День медицинского работника. В этом году праздник совпадает с Днем летнего солнцестояния и Днем отца.

Праздник был установлен в Украине в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения Украины, согласно президентскому указу №281/94 от 3 июня 1994 года. Датой празднования определили третье воскресенье июня.Важно отметить, что это не единственный праздник медицинских работников в нашей стране. Так, в первый понедельник октября отмечают Международный день медика, а 12 мая – День медсестры.