Верховная Рада отменила обязательную итоговую государственную аттестацию для школьников – выпускников 2020 года. В ходе голосования соответствующий законопроект поддержали 356 депутатов.

Парламент также поддержал предложение, чтобы председатель ВР безотлагательно подписал закон и передал его на подпись президенту, сообщает УНИАН. Принятым документом в законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-19)» устанавливается, что в связи с осуществлением мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения Covid-19, получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.Получатели образования, которые оканчивают среднюю школу в этом году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.В законе «Об образовании» определено, что в случае запрета участникам образовательного процесса посещать учебные заведения, временно, на период осуществления мер по предотвращению возникновения и распространения коронавируса, предусмотренных карантином, установленным Кабинетом министров, дата начала и/или окончания соответствующего учебного года (годов) может определяться Кабинетом министров. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.Как сообщил, представляя законопроект, первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, документ направлен не на отмену ГИА, а лишь предусматривает возможность желающим самостоятельно принимать решение о ее прохождении в форме внешнего независимого оценивания.– ВНО остается основной возможностью поступления в высшие учебные заведения, – сказал зампред парламента.Между тем в Украинском центре оценивания качества образования отметили, что проведение онлайн основной сессии внешнего независимого оценивания невозможно, пишет «Укринформ».– Такой нагрузки не выдержат серверы, – говорит заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко. – Мы говорим о защищенности персональных данных, результатах тестирования и о том, выдержит ли внешнее вмешательство наша система. Сейчас никакие механизмы проведения онлайн основной сессии ВНО не обсуждаются.По словам Татьяны Вакуленко, в связи с отменой ГИА количество участников основной сессии ВНО может уменьшиться примерно на сто тысяч человек.