Вторая группа крови оказалась самой уязвимой к коронавирусу, первая - самой защищенной от патогена.

Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса, говорится в статье, опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine.Сообщается, что независимые исследования проводились в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.Исследователи пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения COVID-19 имеют носители второй группы крови. При этом для третьей и четвертой групп риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.