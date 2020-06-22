С 22 июня начинаются усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения COVID-19.

Об этом шла речь на совещании в Офисе президента, сообщает пресс-служба ведомства.По словам главы МВД Арсена Авакова, полиция проверила более 2 500 единиц общественного транспорта, выявила 703 нарушений из-за несоблюдения мер безопасности, неисправности и проблем с лицензиями. Наложено штрафов на сумму почти 2 млн грн.Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в случае несоблюдения карантина заведения должны нести ответственность, а общественные места должны соответствовать эпидемиологическим требованиям.